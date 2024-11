Congratulations National Merit Semifinalists

People Newspapers recognizes the 2025 National Merit Semifinalists from schools we cover for achieving a status earned by fewer than 1 percent of high school seniors nationwide.

The National Merit Scholarship Corporation (NMSC®) expects 95 percent of the 16,000 semifinalists named nationwide to become finalists and half of finalists to win a National Merit Scholarship. Students will learn in early 2025 whether they are finalists, but NMSC typically doesn’t announce those names to the media.

Cisterian Preparatory Silas Choi Adam Delgado John Duhe Joshua Hays Carter Kenny Dhruva Kumar Riley Murphy Archer Oliver Rishabh Rengarajan John Weinberg Greenhill School Ali Agha Neha Bachu Saida Bidiwala Jonaki Bose Ishaan Kandoth Varun Mukund Elizabeth Nassi Pranav Sreenivas Aditi Vikram Sherry Zhang

Episcopal School John H. Cronin Cindy Y. Lin Hillcrest High School William C. Turner Hockaday School Anna C. Crook Elizabeth J. Gum Aimee W. Guo Anika Kapoor Faiha Khurram Rayna Li Olivia Qiu Elizabeth A. Steger Ava J. Thigpen Shreya Vijay Mary A. Walton Carissa Ye Kendal E. Young Highland Park High School Mary S. Brady Elverum, Jake L. David C. Guo Natalie K. Koch Neelan Krishna Andrew S. Li Yiyoung Liu Graham M. Longhofer Asher G. Pinson Yincheng Qian Lakshmi Vemula Emma L. Wang Emma Z. Wang Danica Xiao Lauren Y. Yue St. Mark’s School of Texas Zachary Andrews Carson Bosita Matthew Bybee Surya Dinesh

Jesuit Dallas Leonardo M. Hernandez Keagan T. McDuffie Conor C. Parro Ewan M. Randles Carter A. Weiss Trinity Christian Academy Karys Karlow Ursuline Academy Logan Foster Ana Meza Austin Dunbar Theodore Fleiss Noah Grant Neel Jain Andrew Jin Linyang Lee Luke Lemons Wyatt Loehr Shyam Maddukuri Akash Manickam Jeremy Mau Akul Mittal Adithya Munshi Jaden Ouyang Deven Pietrzak Arjun Poi Samuel Posten Hilton Sampson Daniel Sun Joseph Sun Andrew Xuan Max Yan Junkai Yang Neil Yepuri Ethan Zhang